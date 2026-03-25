DocMorris mit prominentem neuem Aktionär

Ich bin nun neugierig, wie sich die vielen Leerverkäufer verhalten werden. Wie mir aus hiesigen Börsenkreisen berichtet wird, haben erste Vertreter dieser Börsenspezies damit begonnen, ihre Wetten gegen die Aktien von DocMorris zu schliessen. Wie Erhebungen der Beratungsfirma S&P Global zeigen, wird bei der Versandapotheke noch immer mit 34 Prozent aller ausstehenden Stücke auf rückläufige Kurse spekuliert. Bloss bei einem geschätzten Drittel davon handelt es sich um Absicherungstransaktionen seitens von Wandelanleihegläubigern.