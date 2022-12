Norges Bank: Nimmt der weltgrösste Staatsfonds bei Schweizer Aktien grössere Umschichtungen vor?

Für gewöhnlich flauen die Handelsumsätze am Schweizer Aktienmarkt mit dem Beginn der Adventszeit langsam, aber sicher ab. Nur rund um den grossen Derivatverfall vom dritten Freitag im Dezember ziehen sie noch einmal kräftig an. Doch entgegen allen saisonalen Gepflogenheiten sind die Handelsumsätze um einiges höher als noch vor wenigen Wochen – als ob die Adventsflaute in diesem Jahr vorgezogen worden wäre. Aber was ist in diesen Tagen schon "gewöhnlich"...?!