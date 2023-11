Noch selten war das Handelsgeschehen an den Aktienmärkten so unberechenbar und launisch wie in den vergangenen Wochen. Das bekommen auch die Strategen der UBS um ihren Chefdenker Gerry Fowler zu spüren. In Erwartung eines Börsenrücksetzers hatten sie kürzlich zum Kauf von europäischen Qualitätsaktien geraten und gleichzeitig eine Liste von vorwiegend konjunktursensitiven Valoren aufgelegt, um welche man als Anleger besser einen grossen Bogen macht. Doch die Kurse wollten partout nicht in die erhoffte Richtung laufen.