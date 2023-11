Ich habe mich in den Handelsräumen hiesiger Banken zwar herumgehört. Bestätigen wollte diesen Sachverhalt mir gegenüber allerdings niemand – was mich nicht weiter überrascht. Die noch vor wenigen Tagen beobachteten ausserbörslichen Blocktransaktionen lassen erahnen, dass die Vermutung so falsch nicht sein dürfte. So bleibt mir nichts anderes, als zu hoffen, dass sich der Nebel in den nächsten Wochen doch noch lichtet. Ich bleibe jedenfalls am Thema dran...