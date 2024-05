Trotz des eher etwas enttäuschenden Zwischenberichts erhöhte Analyst Elmar Sieber von der Basler Kantonalbank sein Kursziel auf 500 (zuvor 480) Franken. Dabei konnte er sich einen kleinen Seitenhieb in Richtung des bald zurücktretenden Albert Baehny nicht verkneifen. Mit der Erhöhung honoriere er einerseits das Festhalten an den Mittelfristzielen, andererseits aber auch das Ende der Ära Baehnys, wie er in einem Kommentar festhielt. Seines Erachtens hat Baehny den Pharmazulieferer zwar entscheidend geprägt, was ihm hoch anzurechnen sei. Allerdings sei es unter seiner Führung als Verwaltungsratspräsident zu einigen Chefwechseln gekommen, was für Unruhe im Unternehmen gesorgt habe. Am "Marktgewichten" lautenden Anlageurteil des Analysten ändert sich indes nichts.