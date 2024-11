Die negative Kursreaktion vom Mittwoch erkläre ich mir übrigens damit, dass die Eigenkapitalquote (CET1) mit 14,3 Prozent tiefer als erhofft ausfiel. Dies allerdings auch nur aufgrund einer freiwilligen Beschleunigung der Kaufpreisallokation – einem rein buchhaltungstechnischen Grund. Doch auch, dass sich Firmenchef Sergio Ermotti in Bezug auf das nächstjährige Aktienrückkaufprogramm noch nicht so recht in die Karten blicken lassen will, dürfte an der Börse nicht gut angekommen sein. Im Hinblick auf den noch ausstehenden Entscheid in Sachen künftige Eigenmittelvorschriften – Klarheit darüber dürfte vermutlich frühestens gegen Ende des ersten Quartals nächsten Jahres herrschen – ist das Zögern Ermottis nur allzu verständlich.