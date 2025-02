Während der Leerverkäufer an der New Yorker Börse als «eine vom Aussterben bedrohte Spezies» gilt, erfreut sich dieser hierzulande bester Gesundheit. Statistiken zufolge hat man sich neben DocMorris, Idorsia und AMS Osram etwa auch an der Uhrenherstellerin Swatch Group, am Verpackungsmaschinenspezialisten SIG Group, am Fleischverarbeiter Orior, am Stellenvermittler Adecco sowie am Schokoladenhersteller Barry Callebaut «festgebissen». Dennoch halte ich es für denkbar, dass die nächsten Statistiken der Beratungsfirma S&P Global zumindest einen Teil-Rückzug ausländischer Leerverkäufer aus diesen Wetten andeuten werden.