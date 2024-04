Am Dienstag berichtete ich davon, dass der Ankeraktionär Sentis bei Meyer Burger in den Tagen nach der Kapitalerhöhung nochmals Aktien zugekauft hat. Neuerdings hält das Anlagevehikel des in Wien lebenden Milliardärs Petr Kondrashev etwas mehr als 15 Prozent der Stimmen, wie aus einer Offenlegungsmeldung an die SIX Swiss Exchange hervorgeht.