Die Verschmelzung von Credit Suisse Funds mit dem UBS Fund Management kommt für die UBS in der Vermögensverwaltung einem Quantensprung gleich. Kaum ein börsenkotiertes Unternehmen aus der Schweiz, an welchem die Grossbank über ihre Fondstochter nicht in einem bedeutenden Umfang beteiligt ist. Kurz nachdem das Fondsgeschäft der beiden Grossbanken zusammengelegt wurde, bezeichnete ich die UBS in Anlehnung an den weltgrössten Vermögensverwalter aus Übersee deshalb auch als «Blackrock der Schweiz». Rückblickend scheint mir dieser Vergleich nicht zu hoch gegriffen.