Den Höhenflug bei diesen beiden Börsenüberfliegern wussten allerdings selbst die üppigen Verkaufstransaktionen nicht zu beenden. Mit 87 Franken kosteten die Aktien der traditionsreichen Zürcher Bank zeitweise so viel wie seit dem Spätsommer 2021 nicht mehr. Und auch jene des Dermatologieunternehmens konnten sich nach dem zahlenbedingten Rücksetzer wieder fangen und schrammten um Haaresbreite am bisherigen Rekordhoch von Ende Juni vorbei. Lange Rede, kurzer Sinn: Die Titelverkäufe wurden bisher überraschend gut absorbiert.