Aktienfavoriten: UBS beweist beim SMI-Schlusslicht Partners Group einigen Mut

In einem mir zugespielten Kommentar nehmen die UBS-Strategen nun auch Anpassungen bei ihren taktischen Aktienempfehlungen vor. Während sie die SGS-Position von 10 auf 6 Prozent reduzieren, kaufen sie mit dem Erlös bei den Valoren von Sonova und der Partners Group zu. Die Gewichtung des Risikokapitalspezialisten verdoppelt sich dadurch von 2 auf 4 Prozent und jene des Hörgeräteherstellers erhöht sich von 3 auf 5 Prozent.