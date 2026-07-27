Nun also doch: Die UBS erhöht ihr SMI-Ziel

Doch obwohl die Aktien grosser Pharmahersteller am Tag des Bekanntwerdens deutlich zulegen konnten und jene von Generikaherstellern wie Sandoz unter Druck gerieten, gibt man sich in Analystenkreisen überraschend gelassen. Urban Fritsche von der Zürcher Kantonalbank etwa schreibt, dass er es für sehr unwahrscheinlich hält, dass jemals Zölle auf Generika eingeführt werden. Seines Erachtens könnte ein solcher Schritt nämlich erhebliche Lieferengpässe bei lebenswichtigen Medikamenten nach sich ziehen, was nicht im Interesse Washingtons sein dürfte. Er preist die Sandoz-Aktien auch weiterhin mit «Übergewichten» zum Kauf an.