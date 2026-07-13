Aktien Europa: UBS passt ihre Indexziele überraschend deutlich nach oben an

Nun aber preschen die Londoner Strategen um ihren Chefdenker Gerry Fowler vor und passen ihre Ziele für den Stoxx Europe 600 Index kräftig nach oben an. Neuerdings sehen sie das breit gefasste Börsenbarometer per Ende Dezember bei 690 (zuvor 630) Punkten stehen. Bis Ende 2027 traut man ihm dann sogar einen Vorstoss auf 760 (zuvor 650) Punkte zu. Es ist dies das höchste mir bekannte Indexziel einer Bank überhaupt.