Was genau Cevian Capital bei Baloise im Schilde führt, darüber lässt sich vorerst nur spekulieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass man das volle Dividendenpotenzial des Unternehmens entfalten will. Wie das aussehen könnte, schreibt UBS-Analyst Will Hardcastle. Seinen Berechnungen zufolge liesse sich die Kapitalbindung bei belgischen Lebensversicherungsbeständen problemlos um weitere 400 Millionen Franken reduzieren. Und auch bei Beständen in Deutschland und der Schweiz sieht er Optimierungsbedarf. Lange Rede, kurzer Sinn: Hardcastle sieht ein zusätzliches Dividendenpotenzial von bis zu einer Milliarde Franken, was knapp 15 Prozent des momentanen Börsenwerts entspricht.