Sell-off vom Freitag: Wussten gut informierte Kreise von der Eskalation im Handelsstreit?

Dass die Aktien nur kurz auf über 60 Franken und damit auf neues Rekordterrain vorstossen konnten, lässt sich übrigens mit dem zuvor starken Lauf der Aktien sowie mit der starken Kursbilanz seit Jahresbeginn (+20 Prozent) erklären. Ausserdem ist in den französischen Medien seit Freitag davon die Rede, dass ABB in den vergangenen zwei Monaten um den Rivalen Legrand gebuhlt habe. Die Pläne seien allerdings sowohl beim Unternehmen selbst als auch in der französischen Politik auf Widerstand gestossen und wieder beerdigt worden.