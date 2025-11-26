Setzen beim jüngsten Börsen-Neuzugang auch andere IPO-Banken den dicken Rotstift an?

Innerhalb weniger Tage sind bei der SIX Swiss Exchange gleich mehrere Beteiligungsveränderungen durch Swisscanto eingegangen. Während sich die Fondstochter der Zürcher Kantonalbank beim IT-Grossisten Also von Aktien trennte, kaufte sie bei der Immobilienbeteiligungsgesellschaft PSP Swiss Property, bei der Halbleiterausrüsterin VAT Group sowie bei der Telekommunikationsgruppe Sunrise beherzt zu. Bei den letzteren drei Unternehmen zählt Swisscanto neuerdings zu den bedeutendsten Aktionären mit einem Stimmenanteil von jeweils etwas mehr als drei Prozent – wobei die Meldepflicht bei sämtlichen Beteiligungsveränderungen auf Mitte November zurückgeht.