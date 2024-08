Interessant ist übrigens, dass die in London niedergelassenen Strategen der Bank of America um den Chefdenker Sebastian Rädler den Heimmarkt nunmehr schon seit gut drei Jahren in der Favoritenrolle wähnen und ihm eine überdurchschnittliche Gewichtung in ihren Kundenportefeuilles beimessen. Andere europäische Börsenplätze schnitten in dieser Zeit deutlich besser ab – blieb der von Rädler und seinen Mitstrategen befürchtete Börseneinbruch bisher doch aus. Interessant ist auch, dass der amerikanische Fondsriese Capital Group jüngst gleich bei mehreren Unternehmen aus der Schweiz als Verkäufer von Aktien in Erscheinung getreten ist.