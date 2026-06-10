UBS setzt gleich bei drei Schweizer Börsenüberfliegern rekordhohe neue Kursziele

Selbst diese geradezu beeindruckende Kursbilanz seit Januar hält den für die UBS tätigen Analysten Joern Iffert nicht davon ab, seine Kursziele für die drei Börsenüberflieger noch einmal kräftig nach oben anzupassen. Den Valoren von Inficon etwa traut er über die nächsten zwölf Monate einen Vorstoss auf 190 (zuvor 170) Franken zu. Trotz des guten Laufs der letzten Wochen hält Iffert unbeirrt an seiner Kaufempfehlung fest. Er geht davon aus, dass der Halbleiterausrüster die im März angehobenen Jahresvorgaben erreichen, wenn nicht sogar übertreffen kann.