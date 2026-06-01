Und auch bei der Aktienauswahl der Zürcher Kantonalbank und der Bank Vontobel reichten einige wenige schwache Handelstage aus, um die üppigen Gewinne fast vollständig auszuradieren. Vollumfänglich rehabilitieren konnte sich die Zürcher Kantonalbank. Mittlerweile liegt sie mit ihren zehn Aktienfavoriten – es sind dies ABB, Amrize, Partners Group, Roche, Zurich Insurance, Accelleron, Comet, Dätwyler, Medacta und Siegfried – mit knapp 12 Prozent im Plus, sofern man denn korrekterweise die Nettodividende aufrechnet. Stark entwickelten sich insbesondere die Valoren des Halbleiterausrüsters Comet (+65 Prozent) sowie jene des schweizerisch-schwedischen Industriekonzerns ABB (+41 Prozent).