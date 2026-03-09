Börsenschwäche wirft Banken bei ihren Aktienfavoriten für 2026 weit zurück

Zusammensetzung der Aktienfavoriten für 2026 per 6. März

Titel Anzahl Stand Ende 2025 Stand aktuell akt. Wert* G/V Barmittel 5'548 Amrize N 305 43,57 45,29 13'813 + 3,9 Prozent Lonza N 30 537,80 504,20 15'126 - 6,2 Prozent Nestlé N 203 78,74 80,24 16'289 + 1,9 Prozent Partners Group N 14 982,40 819,80 11'477 - 16,6 Prozent Sandoz N 230 57,84 63,48 14'600 + 9,8 Prozent SGS N 146 90,86 93,10 13'593 + 2,5 Prozent Sika N 49 162,60 141,75 6'946 - 12,8 Prozent Belimo N 9 781,00 689,00 6'201 - 11,8 Prozent Dätwyler I 41 163,00 154,40 6'330 - 5,3 Prozent Julius Bär N 107 62,40 62,92 6'732 + 0,8 Prozent R&S Group N 420 15,82 22,45 9'429 +41,9 Prozent Skan N 126 52,80 49,40 6'224 - 6,4 Prozent Total 132'309 - 0,5 Prozent

* Schlusskurse vom 6. März 2026

Belimo hingegen wurde an der Börse für die überraschend vorsichtigen Margenvorgaben fürs laufende Jahr mit Kursverlusten abgestraft. Das Unternehmen selber geht von einer operativen Gewinnmarge (EBIT) von «voraussichtlich über 20 Prozent» aus. In Analystenkreisen gelten diese Vorgaben als «konservativ». Das heisst in etwa so viel, wie dass Belimo hier absichtlich tiefstapelt.

Ausserdem bewegen sich die Bauaktivitäten in Europa vermehrt wieder in die vom Automationsspezialisten gewünschte Richtung, wie UBS-Chefanalyst Sebastian Vogel erst kürzlich berichtete. Mit seinem «Sell» lautenden Anlageurteil und einem Zwölf-Monats-Kursziel von gerade einmal 500 Franken stemmt er sich gegen ein Gros seiner Berufskollegen bei den anderen Banken.

Mir erscheint die Angst vor einer deutlichen Verlangsamung beim Bau neuer Rechenzentren übertrieben. Dasselbe gilt folglich auch für das Kursdebakel der letzten Wochen. Belimo bleibt somit ein fester Bestandteil meiner Jahresfavoriten.

Mein drittes und letztes «Sorgenkind» ist und bleibt Sika. Mit Blick aufs vergangene Jahr schlug sich der Bauchemiehersteller zwar wacker. Allerdings zeichnet sich in Sachen Wachstum ein weiteres Übergangsjahr ab. Es ist fast, als ob das einstige Vorzeigeunternehmen in seiner Paradedisziplin aus der Übung gekommen ist. Firmenchef Thomas Hasler ist jedenfalls gefordert, könnte ich mir doch gut vorstellen, dass nicht eben wenige Aktionärinnen und Aktionäre frustriert sind.

Dass ausgerechnet die Flaute in China für dicke Bremsspuren sorgt, ist aus Unternehmenssicht besonders bitter, rückt dies die milliardenschwere Übernahme der französischen Parex doch in kein allzu gutes Licht. Und auch von der Euphorie rund um den Kauf des einstigen Bauchemiegeschäfts des deutschen Chemiegiganten BASF ist nicht mehr viel geblieben. Stummer Zeuge bleibt einzig der Goodwill hierfür in der Bilanz Sikas.

In Analystenkreisen muss neuerdings der Bewertungsabschlag gegenüber dem Durchschnittswert der letzten zehn Jahre als Kaufargument hierhalten. In diesem Zusammenhang sei jedoch erwähnt, dass Sika einst nur deshalb so hoch bewertet wurde, weil die wachstumsstarken Jahre an der Börse linear in die Zukunft extrapoliert wurden. Ab einem gewissen Punkt konnte das Unternehmen diesen Erwartungen schlichtweg nicht mehr gerecht werden – und so strauchelte man letztendlich über den eigenen Erfolg.

Ich erhoffe mir in den kommenden Tagen wichtige Anhaltspunkte darauf, ob die Aktienkursentwicklung die Talsohle wirklich schon erreicht hat. Harren wir doch der Dinge...

An dieser Stelle möchte ich noch kurz ein paar Worte zu Lonza verlieren. Seit Freitag ist bekannt, dass der Pharmazulieferer sein Kapselgeschäft für bis zu 3 Milliarden Franken an den Finanzinvestor Lone Star verkaufen wird. Das liegt unter den in Analystenkreisen erhofften bis zu 3,5 Milliarden Franken und weit unter dem seinerzeitigen Kaufpreis der amerikanischen Capsugel von 5,3 Milliarden Franken. Folglich sind die Basler gezwungen, Goodwill in Höhe von 1,3 Milliarden Franken aus den Büchern zu kippen.

Etwas enttäuschend erscheint mir auch, dass im ersten Moment «bloss» 1,7 Milliarden Franken fliessen. Lonza bleibt für eine Zeit von fünf bis sieben Jahren am Kapselgeschäft beteiligt und wird damit so etwas wie Junior-Partner von Lone Star. Je nachdem, wie sich die ehemalige Capsugel in dieser Zeit entwickelt, kann das aus Sicht der Aktionäre aber auch Chancen bieten.

Allen Unkenrufen zum Trotz fliessen bei Lonza nun doch 500 Millionen Franken in ein Aktienrückkaufprogramm. Alles-in-allem erweist sich der Verkauf des Kapselgeschäfts nicht als der erhoffte Kurstreiber für die Aktien des Pharmazulieferers. Bleibt zu hoffen, dass Firmenchef Wolfgang Wienand im Laufe dieses Jahres wenigstens mit dem Tagesgeschäft punkten kann.

