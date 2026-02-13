Bankenkreise: UBS hat in Sachen KI einen Vorsprung auf Julius Bär

Wie nervös auch die hiesigen Marktakteure sind, zeigt sich etwa daran, dass der Ausverkauf bei den Softwareaktien, nachdem dieser von New York aus auf den europäischen Kontinent übergegriffen hatte, auch die Valoren von Risikokapitalspezialisten wie etwa der Partners Group mit sich nach unten riss. Die Gleichung scheint denkbar einfach: Die KI-Anwendung der amerikanischen Anthropic stellt das Geschäftsmodell nicht eben weniger Softwareunternehmen ernsthaft in Frage. Und dank der geringen Kapitalbindung haben Risikokapitalgeber in den vergangenen Jahren gerade in diesem Wirtschaftszweig teilweise Fantasiepreise bezahlt wie in kaum einem anderen. Das könnte sich nun rächen.