UBS sorgt in Börsenkreisen mit heftigen Kurszielanpassungen für Gesprächsstoff

Für Börsenbeobachter wie mich kommt dieser Schritt gleich aus mehreren Gründen überraschend. Zum einen erfolgt die Herunterstufung in unmittelbarer Nähe zu den diesjährigen Tiefstständen und zum anderen steht die Kurszielreduktion in keinem Verhältnis zu den überarbeiteten Gewinnerwartungen der Analystin. Nicht nur, dass ihre neuen Annahmen bloss um acht Prozent unter den bisherigen liegen – selbst einige ihrer weiterhin zuversichtlich gestimmten Berufskollegen bei anderen Banken gehen für die nächsten Jahre von tieferen Gewinnen als Hansalik aus.