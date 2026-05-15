UBS rät selbst nach den neusten Börsenrekorden zum Kauf von Aktien

In den hiesigen Finanzmedien ist zwar von einem «Achtungserfolg» für den Amerikaner die Rede, was mit Blick auf sein Wahlergebnis unter den Inhaberaktionären als Kandidat für die Zuwahl in den Verwaltungsrat nicht völlig aus der Luft gegriffen ist. Allerdings ändert sich nichts daran, dass die Familienaktionäre fest im Sattel sitzen – und das nicht nur wenn es um die Zusammensetzung des Verwaltungsrat-Gremiums geht. Auch sämtliche anderen Anträge der oppositionellen Inhaberaktionäre wurden klar «gebodigt». Solange sich nichts am Machtgefüge im Aktionariat ändert, beissen Wood und seine Mitaktionäre mit ihren Forderungen weiterhin auf Granit.