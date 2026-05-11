Heute Montag bekäme man dieselben Titel sogar für 48 Franken. Mir macht es ganz den Anschein, als wollte der Verwaltungsrat nach dem Kurszerfall der letzten Tage ein Zeichen setzen. Ob dieses Vorhaben angesichts der mageren Transaktionsvolumen – wir sprechen hier gerade einmal von etwas mehr als 150'000 Franken – gelingen wird, wage ich zu bezweifeln. Da müsste man bei der früheren Novartis-Tochter schon mit der grossen Kelle anrichten. Stattdessen kommt das Ganze eher etwas verzweifelt daher. Überzeugung sieht für mich jedenfalls anders aus. Umso mehr bin ich neugierig, ob weitere Verwaltungsräte oder Personen aus der Teppich-Etage mit weiteren Titelkäufen nachlegen werden.