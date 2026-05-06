Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, kommt die Credit-Suisse-Rettung aus Sicht der UBS einem Quantensprung gleich. Endlich verfügt sie über die nötige Grösse, um auch den übermächtigen Rivalen aus Übersee – ich denke da etwa an J.P. Morgan, die Bank of America oder Goldman Sachs – Paroli bieten zu können. Die Grossbank unterliegt schon heute dem wohl strengsten Eigenkapital-Regime der Welt. Umso mehr muss die Politik in Bern schauen, dass sie in ihrem blinden Aktionismus nicht übers Ziel hinausschiesst. Denn damit wäre vor allem den ausländischen Rivalen der UBS geholfen.