Sein Name ist Bond. Colin Bond. Er ist Finanzchef bei Sandoz. Noch. Denn Bond will Ende Juni in den wohlverdienten Ruhestand. Und das, obwohl er erst 63 Jahre alt und noch keine zwei Jahre in der jetzigen Funktion tätig ist. Hinzu kommt, dass sein Arbeitgeber am nächsten Mittwoch das letztjährige Ergebnis vorlegt. Nicht zuletzt auch aufgrund dieser zeitlichen Nähe zur Jahresergebnisveröffentlichung reagierte die Börse gestern Dienstag ziemlich unterkühlt auf diese Neuigkeiten. Zeitweise wurden die Aktien des Herstellers von Nachahmerpräparaten mit einem Abschlag von mehr als sechs Prozent gehandelt. Es rieche förmlich nach einer Zahlenenttäuschung, wie Händler vermuten.