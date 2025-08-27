US-Fondsriese verramscht bei einem SMI-Schlusslicht zu Tiefstpreisen Aktien

Apropos Schmach: Mit der Capital Group hat eine langjährige Grossaktionärin ihr Sika-Paket über lange Wochen hinweg still und leise reduziert. Der Fondsriese stieg in den ersten Januar-Tagen 2019 mit gut drei Prozent der Stimmen in den «Olymp der bedeutenden Aktionäre» auf. In der Spitze hielten die Amerikaner einst sogar gut fünf Prozent am Bauchemiespezialisten. Ende letzten Jahres musste sich die Capital Group dann als Verkäufer von Aktien zu erkennen geben, als sie ihr Paket auf unter fünf Prozent ausdünnte. Mittlerweile hält der langjährige Grossaktionär nicht mal mehr drei Prozent der Stimmen, wie aus einer eben erst bekanntgewordenen Offenlegungsmeldung an die SIX Swiss Exchange hervorgeht.