Vergangene Woche wurden zwar knapp sieben Milliarden Dollar aus Fonds abgezogen, welche ausschliesslich in amerikanische Aktien investiert waren. Das zeigen Erhebungen der Bank of America. Allerdings errechnet sich seit Januar selbst jetzt noch ein Nettozufluss von Anlagegeldern in Höhe von mehr als 400 Milliarden Dollar. Es ist dies der zweithöchste je gemessene Zufluss von Anlagegeldern in Richtung der New Yorker Börse für diese Zeit des Jahres.