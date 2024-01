Angesichts der deutlich besseren Handelbarkeit könnte ich mir gut vorstellen, dass sich die grossen amerikanischen Leerverkäufer bevorzugt in den hiesigen Aktien bewegen. Im Wissen um die Vervielfachung der Wetten gegen die Basler in New York würde es mich nicht überraschen, wenn Straumann in die Liste der am häufigsten leerverkauften Aktien aus der Schweiz einziehen würde.