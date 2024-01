In seiner Begründung geizte Purcell nicht mit versteckter Kritik an die Adresse des neuen Firmenchefs Thomas Schinecker. Durch Zukäufe versuche man zwar einerseits die Innovationskraft zu stärken und andererseits die Risiken der eigenen Entwicklungspipeline wegzudiversifizieren. Allerdings gehöre der Innovations-Aufschlag vergangener Tage wohl endgültig der Vergangenheit an, wie der Analyst schreibt. Er rechnet daher auch in den kommenden Monaten mit einer eher schleppenden Kursentwicklung und führt die Genussscheine von Roche deshalb unter den "Least Preferred Stocks" auf.