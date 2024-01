Zur Erinnerung: Bei den taktischen Empfehlungen stützen sich die UBS-Strategen in London auf quantitative Gesichtspunkte ab. So lassen sie etwa ihre Erwartungen an die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die Gewinnerwartungen, die Bewertung oder auch die Positionierung der Anleger ins Modell miteinfliessen. Bei der qualitativen Analyse befindet am Ende des Tages ein Computermodell anhand von Daten darüber, ob eine Aktie nun kaufenswert ist oder nicht. Gerade im Wissen, dass einem an der Börse die Emotionen manchmal ganz schön einen Strich durch die Rechnung machen können, ist dieser Ansatz aber vielleicht ja gar nicht mal so verkehrt.