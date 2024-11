Letko, Brosseau & Associates befinden sich übrigens in guter Gesellschaft. Über die Jahre gaben sich bei AMS Osram gleich mehrere prominente Finanzinvestoren die Klinke in die Hand. Ich denke da etwa an den bekannten Substanzinvestor «Rich» Pzena oder den Fondsriesen Fidelity. Sie alle versuchten sich an den Aktien des Sensorenherstellers – und verbrannten sich die Finger an diesen.