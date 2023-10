Ich will nicht kleinlich wirken. Aber ein kurzer Blick auf die Unternehmenswebseite hätte ausgereicht, um in Erfahrung zu bringen, dass sich Fredy Ganter bereits 2005 aus dem operativen Geschäft zurückzog und an die Spitze des Verwaltungsrats wechselte. Das Verwaltungsratspräsidium gab er 2014 ab, blieb aber Mitglied des Verwaltungsrats. Mitgründer Marcel Erni zog sich 2017 aus dem operativen Geschäft in den Verwaltungsrat zurück. In diesem Gremium ist auch Urs Wietlisbach.