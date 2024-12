Ich berichtete kürzlich gleich von mehreren Anhaltspunkten für eine Überhitzung und davon, dass an der New Yorker Börse vermehrt Casino-Mentalität um sich greift. Die Liste ist lang und wird täglich länger. Ich denke da etwa an die weiterhin starke Nachfrage nach Call-Optionen an der Chicago Board Options Exchange (CBOE), den rekordverdächtig hohen Zufluss von Geldern in börsenkotierte Aktienfonds mit Hebelwirkung – auch bekannt als Leveraged ETFs – oder aber die schon fast euphorische Haltung amerikanischer Privathaushalte für die künftige Aktienkursentwicklung in den Umfragen des Conference Board. Nun kommen eben auch noch die ausgedünnten Barmittelbestände bei Fondsmanagern und Vermögensverwaltern hinzu. Die Bank of America sieht darin sogar ein Verkaufssignal für Aktien.