Wer den Bitcoin wegen der Talfahrt der letzten Monate komplett abschreibt, könnte danebenliegen. Diese Preiskorrekturen von und mehr als 50 Prozent sind keine Seltenheit, sondern eine Charaktereigenschaft dieser Kryptowährung. Halbierungen gab es in den Jahren 2018, 2019, 2021, 2022 sowie 2025/2026 und Kurskorrekturen bis zu 35 Prozent 2024 und 2025. Das heisst: In den vergangenen zehn Jahren kam es in sieben Jahren zu Kursrückgängen von mehr als 33 Prozent und in der Hälfte der Fälle gar zu Rückschlägen um 50 oder mehr Prozent.