Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Freitag mit höheren Kursen beendet. Am Morgen habe sich die hiesige Börse dank ihrer defensiven Ausrichtung gegen den sonst weitgehend eher etwas schwächeren Börsentrend in Europa stemmen können, hiess es aus dem Handel. Am Nachmittag habe dann die positive Eröffnung an den US-Märkten nochmals zusätzlichen Schub gegeben. Die beiden SMI-Schwergewichte Roche und Nestlé waren dabei mit ihren soliden Avancen für einen grossen Teil der Gewinne verantwortlich. Grundsätzlich sei die Stimmung an den Märkten aber seit einigen Tagen wieder etwas fragiler geworden, sagte ein Händler. Nach einem ruhigen Start waren die Aktienmärkte zur Wochenmitte etwas unter Abgabedruck geraten, wobei die Sorgen um den US-Bankenmarkt nach schwachen Geschäftszahlen der US-Regionalbank First Republic wieder etwas virulenter geworden seien.

28.04.2023 18:15