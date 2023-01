Während die unmittelbaren Reaktionen auf den Arbeitsmarktbericht noch verhalten ausfielen, setzte sich nach weiteren US-Daten zum Auftragseingang in der Industrie und zur Stimmung im Dienstleistungssektor eine wohlwollendere Betrachtungsweise durch, nicht zuletzt getragen auch von einer stark eröffnenden Wall Street. Der US-Arbeitsmarkt habe zwar an Schwung verloren, das Tempo bleibe aber hoch, kommentierte ein Marktteilnehmer. Insgesamt bewegten sich die Dinge in die von der US-Notenbank Fed gewünschte Richtung, fügte er an, allerdings in einem für den Geschmack der Währungshüter wohl zu langsamen Tempo. Weiteren Zinserhöhungen stehe damit nichts im Weg.