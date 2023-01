Der Abwärtstrend an der Schweizer Börse hat sich am Donnerstag fortgesetzt. Der Leitindex SMI fiel deutlich unter die Marke von 11'300 Punkten zurück und markierte mit der Schlussauktion sein Tagestief. Aufgrund der vergleichsweise geringen Verluste der defensiven Index-Schwergewichte konnte der SMI das Minus in Grenzen halten. Auch andere europäische Indizes gaben spürbar nach. Neben schlechten Vorgaben aus den USA erklärten Händler den Rückgang auch mit Gewinnmitnahmen. So hätten sich die europäischen Märkte seit Jahresbeginn deutlich besser geschlagen als die Wall Street. "Die Marktteilnehmer haben zu viele Vorschusslorbeeren verteilt und nun wird ein Teil dieser Hoffnung wieder ausgepreist", sagte ein Marktbeobachter.