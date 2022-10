Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag nach einem verhaltenen Start zugelegt und fester geschlossen. Insgesamt hat der SMI eine starke Monatsbilanz Oktober erzielt. Das Geschäft verlief zum Wochenbeginn laut Händlern in ruhigen Bahnen. Vor der am Mittwoch anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed und dem am Freitag erwarteten US-Arbeitsmarktbericht für den Monat Oktober hätten sich die Anleger zurückgehalten. Dagegen beeinflusste die rekordhohe Inflationsrate der Eurozone das Geschehen kaum. "Getreu dem Motto, die Börse schaut nicht zurück, sondern nach vorn, sind derzeit nicht die Wasserstandsmeldungen aus Wirtschaft und Statistik relevant", fasste es ein Experte zusammen.