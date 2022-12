Verkauft werden zudem die Papiere der CS (-1,5%). Am Vortag sei die Aktie wieder unter die Schwelle von drei Franken gefallen, was eine weitere Welle ausgelöst habe, sagt ein Händler. Zudem wirke die Kapitalerhöhung weiterhin negativ nach. "Ein Turnaround braucht eben seine Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen." Auf dem aktuell tiefen Kursniveau könne mit langfristiger Optik aber ein Kauf durchaus erwogen werden, so der Händler weiter und verweist auf die Rivalin UBS (-1,3%), die während und nach der Finanzkrise ebenfalls eine schwierige Zeit durchlebt habe und nun aber wieder in Topform sei.