In der Vor-Pandemie-Welt waren an Brückentagen zumindest noch ein paar verlorene Seelen in den Frankfurter Bankentürmen anzutreffen — all die, die sich den Tag nicht für ein verlängertes Wochenende freinehmen wollten. Am heutigen Freitag jedoch dürfte in vielen Büros gähnende Leere herrschen. Denn mit der Pandemie ist das Homeoffice salonfähig geworden. Fast alle Banken haben inzwischen Regelungen eingeführt, die das Arbeiten von daheim an zwei oder drei Tagen pro Woche erlauben. Und welch besseren Tag gibt es für einen Verbleib im Homeoffice als einen Brückentag?