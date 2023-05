Die Volatilität am Schweizer Aktienmarkt ist durchschnittlich. Gemessen am Volatilitätsindex VSMI wird sich der SMI am (heutigen) Freitag in einer Schwankungsbreite von 0,71 Prozent bewegen. Dies entspricht +/- 82 Punkten gegenüber dem letzten Schlusskurs von 11'437,78 Punkten. Der VSMI ist am Mittwoch um 2,5 Prozent auf 13,66 Punkte gestiegen.