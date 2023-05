Die Ruhe an den italienischen Anleihemärkten in diesem Jahr könnte bald ein Ende finden. Der erste Test steht an, wenn Moody’s entscheidet, ob Italiens Staatsrating von derzeit Baa3 herabgestuft werden soll auf Ramsch. In der Gruppe sind auch Griechenland und viele Schwellenländer wie Brasilien. Italien hätte damit immer noch ein Investment-Grade-Rating der beiden anderen grossen Agenturen, aber die Probleme sind damit nicht vom Tisch. “Die fiskalischen Herausforderungen bleiben für Italien wichtig und müssen genau beobachtet werden”, so Nicolas Forest von Candriam. In Griechenland unterdessen könnten die Wahlen am Wochenende darüber entscheiden, ob das Land wieder Investment Grade wird. Dann wird es bei den Wählern auch um die Lasten der Austeritätspolitik gehen.