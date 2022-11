Laut Marktteilnehmern befinden sich die Märkte in den USA und Europa auf einem Konsolidierungskurs. In den letzten Wochen waren die Indizes recht deutlich gestiegen und eine Korrektur sei also überfällig gewesen. Die Aussichten auf eine Jahresendrally blieben jedoch weiter bestehen. Dagegen spricht jedoch eine weitere Eintrübung der Konjunkturaussichten. So ist etwa der am Nachmittag publizierte Geschäftsklimaindikator Philly-Fed-Index in den USA überraschend deutlich gesunken. Auch in der Schweiz nimmt die konjunkturelle Abkühlung immer konkretere Formen an. So vermeldete etwa der Dachverband Swissmem einen markanten Auftragsrückgang und eine Eintrübung der Zukunftsaussichten bei den Mitgliedsfirmen.