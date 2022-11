Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag belastet von den defensiven Schwergewichten schwächer geschlossen. Da die gefragten zyklischen Werte am hiesigen Markt weniger stark gewichtet sind, hinkte die Schweiz anderen, mehr zyklisch zusammengesetzten Märkten hinterher. Im festeren deutschen DAX etwa führten Automobil- und Technologiewerte die Rangliste an.

07.11.2022 18:15