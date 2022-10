Der SMI schloss um 0,28 Prozent im Plus bei 10'227,90 Zählern, nachdem er am Nachmittag ein neues Jahrestief von 10'011 Punkten gesetzt hatte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, legte 0,60 Prozent auf 1532,07 Punkte zu und der breite SPI stieg 0,18 Prozent auf 13'076,82 Punkte. Von den SLI-Werten schlossen 21 im Plus, acht im Minus und einer unverändert.