An der Spitze der Schweizer Bluechips standen zu Wochenschluss die Aktien der Credit Suisse. Sie erholten sich mit einem Plus von 9,3 Prozent auf 2,95 Franken nachdem die Papiere am Donnerstag noch auf ein Allzeittief von 2,663 Franken zurückgefallen waren. Damit verbuchten sie das grösste Plus seit Mai 2020. Auch die zur Kapitalbeschaffung ausgegebenen Bezugsrechte (+138 Prozent) erholten sich stark.