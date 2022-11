Welchen Einfluss die Wahlergebnisse auf die Aktien haben werden, wird sich dann am (morgigen) Mittwoch zeigen. Die Prognosen sagen voraus, dass die Republikaner in mindestens einer der beiden Kammern die Mehrheit übernehmen werden. Das lässt einen Stillstand in der US-Politik befürchten. Die nächste echte Bewährungsprobe für die Börse steht aber vor allem am Donnerstag an, wenn die neusten US-Inflationsdaten veröffentlicht werden. Diese könnten einen Fingerzeig dafür geben, ob der nächste Zinsschritt des Fed wirklich "nur" bei 50 Basispunkten liegen wird, statt wie zuletzt üblich bei 75 Basispunkten. "Das Schlimmste für den Aktienmarkt wäre deshalb ein erneuter Sprung in der Teuerungsrate", sagte ein Börsianer.