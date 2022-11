Der SMI ging am Dienstag mit einem Plus von 0,24 Prozent auf 11'026,22 Punkten aus dem Handel. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind und in dem das Gewicht der Schwergewichte stärker gekappt ist, legte um 0,05 Prozent auf 1708,13 Zähler zu und der breite SPI gewann 0,14 Prozent auf 14'123,71 Punkte. Am Ende standen im SLI 10 Gewinner den 20 Verlierern gegenüber.