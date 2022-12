Am Schweizer Aktienmarkt hiess es am Donnerstag nach dem Kurssprung vom Vortag bereits wieder "Kommando zurück". Der Leitindex SMI, der nach mehreren Tagen fallender Kurse am Vortag 1,75 Prozent zugelegt hatte, trat zum Rückzug an und anfängliche Gewinne schmolzen sukzessive ab. Schuld waren vor allem US-Konjunkturdaten. Die US-Wirtschaft wuchs im dritten Quartal stärker und der Arbeitsmarkt robuster als erwartet. "Dadurch wurden die Marktteilnehmer an das Schreckgespenst Lohn-Preis-Spirale erinnert", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. Danach überraschte auch noch die starke Eintrübung der US-Wirtschaftsaussichten im November negativ.

22.12.2022 18:15